شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات جمهورية وتعديل قانون المرور على أجندة «النواب» الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المقررة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عددا من تقارير اللجان النوعية، من بينها تعديل بعض أحكام المرور، ومشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمى، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، الموقع في القاهرة في 29 يونيو الماضى.

ويدرس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الإفريقية، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والزراعة والرى والأمـن الغذائى والثـروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا في مصر.

وتطرح اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة «مساعدة فنية» بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو الأنفاق بـ3 ملايين و5 آلاف يورو.