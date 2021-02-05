شكرا لقرائتكم خبر عن رسلان يتفقد مزلقانات السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، العاملين بمزلقان كفر مساعد بخط القاهرة/ الإسكندرية لمتابعة انتظام العمل ومراجعة مدى إلمام العاملين بتعليمات سلامة التشغيل ومتابعة أعمال تطوير المزلقان، وتنفيذ أعمال توسيع الكوبري الملاحي المقابل لمزلقان كفر مساعد والجاري توسعته لأعمال تطوير المزلقان بتكلفة ٢٢.٤٠٠ مليون جنيه وذلك بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومتابعة إزالة الإشغالات المجاورة للمزلقان من اتجاه مدخل المزلقان من طريق مصر الإسكندرية الزراعى.

كما التقى المهندس أشرف رسلان، خلال زيارته، بعض الأهالي، مستمعًا لطلباتهم، والتي تمثلت في التأكيد على ضرورة توسعة المزلقان كمطلب رئيسي لخدمة أهالي المنطقة.

ووجه رئيس الهيئة تعليماته لمدير منطقة وسط الدلتا بتكليف مسؤولي المنطقة والأملاك بحصر التعديات في المسافة من كفر الزيات حتى محطة دمنهور والمجاورة لطريق مصر/ إسكندرية الزراعى وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالخصوص، بالتنسيق مع الجهات الشرطية للحفاظ على أملاك الهيئة.