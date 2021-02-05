شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تنفي شرائها أي حصص في شركات خدمات طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية: «وردت للشركة اسئلة عن اخبار متناثرة ان الشركة بصدد أو انتهت من شراء حصة في احدي الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية وعليه وجب التاكيد ان الشركة لا علاقة له بهذه الاخبار وتنفيها جملة وتفصيلا وستلاحق مطلقي مثل تلك الاشاعات».

وأكد صالح ان مجلس ادارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي يؤكد انه ليس له أي علاقة بمثل تلك الشائعات ويشكر من قام بالسؤال مباشرة للوقوف على الحقيقة.