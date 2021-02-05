شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: غرفة عمليات لتلقي طلبات الراغبين في العودة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان، الراغبين في العودة إلى مصر، لافتة إلى تلقى الوزارة رغبات بالعودة في الوقت الحالى إلى مصر بسبب عدم التمكن من تحمل تكاليف الإقامة، في أعقاب إعلان دولة الكويت وقف استقبال غير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه فور تسجيل الأعداد، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على الشركات نفسها التي سافروا من خلالها، موضحة أنه فيما يتعلق بطلباتهم لتسهيل إجراء تحليل الـpcr للدخول إلى مصر ستقوم الوزارة- استنادًا إلى الأعداد- بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراء الاختبار، في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

في السياق نفسه، طالبت الوزيرة المواطنين الراغبين في العودة بتسجيل بياناتهم بالتفصيل، خصوصًا اسم الدولة الموجود فيها حاليًا، واسم شركة السياحة التي سافر من خلالها، عبر الرابط: ‏https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6.

وأشارت الوزيرة إلى إتاحة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج، تتضمن الصفحة الخاصة بالوزارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» «https://www.facebook.com/Moemigegy/»، أو عبر البريد الإلكترونى «[email protected]»،فضلًا عن خدمة «واتس آب» على الأرقام المخصصة لذلك: «01069613755- 01062437210».