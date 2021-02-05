شكرا لقرائتكم خبر عن إكليل من الزهور باسم الرئيس الفلسطيني على ضريح عزت العلايلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إكليلًا من الزهور، على ضريح الفنان الراحل الكبير عزت العلايلي، خلال مراسم تشييع جثمانه اليوم الجمعة في القاهرة، حيث وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما.

وشارك وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر بمراسم التشييع، حيث نقل المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي خالص تعازي الرئيس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلين المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فنية وفكرية ووطنية حفلت مسيرته المهنية وأعماله الفنية بمواقف وطنية تضامنية مشرفة دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في شتى الظروف والأوضاع السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان الراحل عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقام ببطولة عددا من الأعمال التي لازالت محفورة في أذهان الجماهير حيث يمتلك رصيدًا فنيًا يضم العديد من الأفلام التي تطرقت إلى قضايا العروبة وعلى رأسها القضية الفلسطينية أبرزها بئر الخيانة ،الكافير، الجاسوس، الطريق إلى ايلات، الأرض .

وتعاونت السينما الفلسطينية مع الفنان عزت العلايلي في السبعينات حين استعانت منظمة الصاعقة الفلسطينية “طلائع حرب التحرير الشعبية/قوات الصاعقة” مع جهات إنتاجية جزائرية لإنتاج فيلم “شناو” الذي أخرجه المخرج المصري سمير سيف، عام 1979، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم عزت العلايلي.

وقد حصل الراحل عزت العلايلي على عديد من التكريمات كان آخر التكريمات الفلسطينية حين كرمته سفارة دولة فلسطين في مصر عام ٢٠١٧ في أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث تقديرا لمواقفه الفنية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية عبر مسيرته الفنية المؤثرة .