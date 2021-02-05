شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميًا بختام التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر في ختام التعاملات وفى البورصات العالمية في آخر تعاملات الأسبوع قبل إجازة البورصات يومي السبت والأحد في أسبوع حافل بالتقلبات في أسعار الدولار نتيجة حزمة التحفيز الأمريكية التي أدت إلى رفع سعر الدولار أمام العملات الأجنبية وخفض سعر الذهب عالميًا.

وتقلبت أسعار جرام الذهب اليوم بين الارتفاع والانخفاض ووصل مدى الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات اليوم إلى 18 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، بفعل ارتفاع وانخفاض السعر في البورصات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 911 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 797 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6376 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا لتصل إلى 1811 دولارًا في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر في البورصات العالمية من سعر 1804 دولارات في الساعة الثانية ظهرًا، وانعكس ذلك الارتفاع على أسعار الذهب في مصر والتي ارتفعت مع الارتفاع عالميًا.