شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: لا ربا فى الإيداع بالبنوك وأضع أموالى بها.. وقرض الشقة والسيارة حلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن البنوك بكافة أنواعها والمؤسسات المالية مثل البريد، هي مؤسسات مالية لها شخصية اعتبارية - أي أنها ليست مثل الأفراد فى التصرف.

وأضاف علام، فى حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لا ربا فى إيداع الأموال فى البنوك، لأن هذه البنوك تستخدم آليات مختلفة عن الأفراد، مبينا: "البنك لم يأخذ المال ليقترض من الأفراد.. ولكن ليدير هذا المال ويجريها فى عملية إدارة يعطى من خلالها الفائدة للمواطن وبناء على ذلك لا ربا فى هذه الحالة".

وأوضح المفتى، أن البنوك لا تُقرض المواطنين ولكن تعطيهم الأموال فى صورة تمويلات، سواء كانت لشراء شقة سكنية أو سيارة أو غيرها، ولا شُبهه فى ذلك، متابعا: "ولكن اللجوء إلى البنوك للاقتراض لأمور شخصية منها المأكل والمشرب دليل على الضعف المجتمعى، والمجتمع مسئول عن هذا الرجل الذي ذهب إلى البنوك للاقتراض من أجل الحاجات الأساسية، لأنه لم يجد أحدا يقرضه".

وتابع: "أنا أضع أموالى فى البنك.. وأنا شخصيا إذا لم أجد أموال وترهقنى الحياة ولم أجد شخصا يقرضني سألجأ إلى البنك للاقتراض".

