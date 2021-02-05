شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرئيس يوجه مسئولا بمشروع تطوير طرق شرق القاهرة بالانتهاء قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع مركز النقل المتكامل، والذى تم إنشائه على مساحة 300 فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، والمقابل لمطار القاهرة الدولى.

ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» مقطع فيديو يقول خلاله أحد مهندسى المشروع موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: «طبقًا لتوجيهاتكم، فإن التخطيط والتصميم لمركز نقل متكامل يحتوى على موقف نقل إقليمى ومنطقة إدارية ومنطقة تجارية ومحطة المترو الأخيرة للخط الرابع وورش خط المترو للخط الرابع، ويسهل التنقل والدخول والخروج من وإلى المركز».

ليرد عليه رئيس الجمهورية، قائلًا: "يعنى إحنا نقدر نقول فى الحتة دى، إننا بنتكلم على طريق المعادى الرئيسي، وطريق السويس الرئيسي، والإسماعيلية والمطار".

وواصل المهندس شرحه: "طبقًا للمشروع، جرى تطوير شبكة الطرق لاستيعاب الحركة المستقبلية، وجرى توسعة وتطوير طريق السويس، ليشمل 8 حارات لكل اتجاه، أما الطريق الدائرى، جرى إضافة طريق داعم له، ليصل إجمالى عدد الحارات إلى 8، كما جرى إنشاء طريق جديد، يربط بين الطريق الدائري، وطريق السويس الجديد، وطريق السويس القديم، ومحور محمد نجيب، ومدينة الرحاب، ويخدم مناطق القاهرة الجديدة، كما أنه قريب للغاية من مطار القاهرة، وبالتالي فإنه يخدم حركة المسافرين في الداخل والحركة الدولية".

وتابع: "بدأنا بتوجيهاتكم تنفيذ المحطة الدولية للحافلات، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الكثافات المرورية بمحافظة القاهرة، وسيوفر وقت رحلات المسافرين، وسيوفر أيضًا محطات استهلاك الوقود".

ورد عليه رئيس الجمهورية: "لو قدرتوا تخلصوا خلال السنة دى هتبقى حاجة عظيمة جدًا، وعارف إنه أمر صعب، لكن محطة الحافلات هتبقى نقلة عظيمة جدًا".

وقال المهندس، إن أعمال الرفع المساحي بدأت في المنطقة بالتنسيق مع معظم المرافق، ورد عليه رئيس الجمهورية: "حسيت أن المحاور اللى هتوصلني للحافلات عاوزة إعادة صياغة، بصوا عليها كويس، مينفعش يبقوا 3 حارات، سواء للأتوبيسات اللي هتتحرك أو للناس الجاية".

كما تفقد الرئيس كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس والطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، خاصة في منطقة الحي الثامن الجاري إنشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد وطريق السويس.

ووجه الرئيس بالإسراع فى معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط المرورى على الشوارع الرئيسية، وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود، وكذلك التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الإنشائية الحالية للطرق لتجديد المرافق فى نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة وطبقا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق.

والتقي الرئيس السيسي أحد المهندسين في مشروع شرق القاهرة، والذى قال موجهًا كلامه إلى رئيس الجمهورية، إنه فى إطار خطط التطوير والتنمية وأوامر الرئيس برفع كفاءة وتطوير مناطق شرق القاهرة، وربط طرق ومحاور مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، تم تطوير شارع "أ ب ج" بمنطقة أربعة ونص تحت كوبرى الجيش المصرى وحتى تقاطعه مع شارع الطاقة بطول 1.5 كم بمتوسط عرض من 3 إلى 4 حارات مرورية وجرى الانتهاء منه بالكامل.

وأضاف: «لتخفيف الأعباء على المواطنين والأحمال على المحاور الرئيسية تم إنشاء طرق طولية وعرضية في منطقة الحي الثامن، ولحل مشكلة التكدس المروري على طريق الأوتوستراد تم عمل ودراسة 2 حل مروري، أولهما تطوير وتوسعة شارع حافظ رمضان، من بدايته مرورًا بشارع حسن مأمون وشارع أحمد فخري وانتهاء بشارع مكرم عبيد بطول 2 كم وعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، كما يتم تنفيذ كوبري على طريق الأوتوستراد لحل التقاطعات بين شارع طريق الأوتوستراد وشارع أحمد فخري وطريق الأوتوستراد وشارع حسن المأمون، وكوبري بطول 1.1 كم وعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى 2 رامب خدمة، الأول يخدم القادم من الأوتوستراد والمتجه إلى شارع حسن المأمون صعود يخدم القادم من شارع حسن المأمون والمتجه إلى شارع الأوتوستراد، وسينتهي الكوبرى خلال شهر أبريل، ورد الرئيس موجهاً: "قبل شهر رمضان".

وعلق رئيس الجمهورية قائلًا: «نعلم أن هناك تكدسًا كبيرًا جدًا في هذه المنطقة، وبالتالي فإن الحركة كانت قليلة، لكن جرى توسعة المحاور لكي يتحرك الناس بسهولة، واللي يهمني إني لو عندي 100 ألف شقة يعيش فيها نصف مليون إنسان مثلًا.. باللي أحنا عملناه ده يعني أننا قمنا بتحسين حياتهم تمامًا في الحركة وسرعة الانتقال من مكان إلى آخر.. وعمومًا أي حاجة في المنطقة طالما إحنا موجودين مانخرجش منها إلا لما نخلصها تمامًا».