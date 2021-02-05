شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد عن طقس السبت: شبورة مائية وشديد البرودة على القاهرة والصعيد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد، الجوية المواطنين وقائدى السيارات من الشبورة المائية التي تشهدها سماء البلاد صباح السبت والتي تشهدها بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على جنوب سيناء، بالإضافة الى بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة.

كما تتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



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