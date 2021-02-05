شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب مخدر وبذور الماريجوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر وبذور الماريجوانا بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصرللطيران القادمة من نيويورك اشتبه أحمد صبرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين مصريين قادمين من أمريكا.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابا بالنفى .

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مسئولى الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هانىمحمود و أحمد سعيد مأمورى تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى مشرف الصالةلتفتيش حقائبهما فتبين وجود 27 جرام من مخدر الماريجوانا و 39 بذرة من بذورالمرجوانا مخبأة داخل الأحذية والجواكت بحقيبتيهما .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبطجمركى رقمى 23 و24 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيمعبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .