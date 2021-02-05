شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة: الأوكازيون الشتوى هذا العام سيتأثر بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فوزى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون الشتوى العام الحالي مولود ميت، نظرا لجائحة كورونا، وأن المحلات تقدم عروض طوال العام لتحريك العجلة التجارية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، أن هناك تغيرات في المناخ، حيث الشتاء يتأخر عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه يجب تغيير موعد الأوكازيون الشتوى لتغير المناخ.

وأشار إلى أن الأوكازيون يكون لدى كل من يرغب في التخفيض، بالحصول على ترخيص من وزارتى التموين، ومن يخالف القانون يتعرض للعقوبة.

وتستعد محلات الملابس الجاهزة بجميع محافظات مصر الأحد القادم الموافق 7-2-2021 للبدء تخفيضات موسم الاوكازيون الشتوي وذلك بعد إعلان الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 لمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين .

وطالب وزارة التموين بضرورة أن تلتزم هذه المحلات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال إنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 الي 50 % في كافة المحافظات، مؤكدا أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد اقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية و التي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية.