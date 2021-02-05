شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن محاضرة لامتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية لدخول الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وجود محاضرة عن امتحان EST فى المؤتمر السنوىNileTesol: Digitalize Globalize"، من خلال تطبيق زووم، ويعد اختبار EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده كبديل لامتحانات SAT أو ACT الدولية بهدف دعم طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، وتوفير امتحان بديل يؤهلهم لدخول الجامعات.



قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، عبر صفحته الشخصية، إنه سيتم تغطية موضوع امتحان EST في المحاضرة من قبل ليزا هورفاث، مستشارة اللغة الإنجليزية الحاصلة على ماجستير Tesol وستكون المحاضرة بعنوان "مسار جديد لطلاب الدبلومة الأمريكية لدخول الجامعات المصرية" غدا السبت 6 فبراير في الساعة 11:35صباحاً، للانضمام إلى المحاضرة، اضغط على "انضمام" في تطبيق زووم https://zoom.us/

وادخل المعلومات المطلوبة:

فيما أكد الوزير، أن بنك المعرفة المصرى يعلن عن وجود محتوى نجوى التعليمى على منصة إدارة التعلم LMS، لمختلف المراحل الدراسية في مواد علمية متعددة متاحة من خلال مصادر تعلم متنوعة لمساعدة المعلمين على التدريس والطلاب على المذاكرة بشكل سلس وبسيط، متابعا: اكتشف الآن محتوى نجوى على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى، و سجل الآن في ورشة العمل من York Press وموقع بنك المعرفة المصري:

https://lms.ekb.eg

وأوضح الوزير : للطلاب والمعلمين، تعد اللغة الإنجليزية من أهم لغات العالم الآن ولذلك يمكنك الآن التعرف على كل ما يخص مناهج "New Hello" للغة الإنجليزية وكيفية تدريسها في الفصول: يوم الثلاثاء 9 فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.