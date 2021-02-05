شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: المستريح يبيع الوهم للناس.. والبنوك الأفضل فى الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن "المستريح" يبيع الوهم والكذب للناس، من أجل الوصول إلى مقاصده، مؤكدا أن "المستريح" اقترف العديد من المخالفات الشرعية، فهو لم يكن صادقا أو واضحا أو أمينا فى غرضه الذى يريد أن يغري به الناس.

وأضاف علام، فى حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك مخالفات كثيرة جدا يقترفها المستريحون فى تعاملهم مع الناس، لأنهم لم ينطلقوا من قاعدة الكسب الحلال، متابعا: "الدراسات التى أجريت وحددت على أساسها الفائدة والربح فى البنوك قائمة على مراعاة جوانب مختلفة فى البلد وليست مبنية على صفة عشوائية، وأنا جلست مع المتخصصين فى تحديد فائدة البنوك ووجدت أنهم يقومون بدراسات كثيرة".

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الدراسات التى تحدد على أساسها الفائدة فى البنوك، تدرس تفاصيل عديدة جدا فى كافة المناحى الخاصة بالسوق والاقتصاد وغيرها، ولكن لا يوجد لدى المستريحين مشروعات، وإنما سلة أو إناء يفرغ بها الأموال من الجماهير، وهو يأخذ من مال هذا ويعطيه لذاك.

وتابع: "إذا أردت أن أستثمر أموالى فيجب أن أستثمر فى الاستثمار الآمن المحكم بقوانين منظمة له، ويجب أن يكون ذلك من خلال البنوك".