شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر حققت توازنا بين الاستقرار الأمنى وتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر خلال الفترة الأخيرة كانت مهتمة بإصلاح السياسة الخارجية المصرية، وانفتاحها على كافة مناطق العالم مع التركيز على الشرق الأوسط وإفريقيا، وكان التركيز على إعادة الاستقرار في المناطق التى تشهد بؤر نزاع، فحاولت مصر الدفع نحو التسويات السياسية، من أجل إحداث تنمية وتوفير العيش الكريم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة" الذى يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مصر ركزت على الاستقرار الأمني، وخاضت تجربة مثمرة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، والعنف الذى كان منتشرا فى فترة من الفترات داخل مصر، وفى نفس الوقت كانت مصر تسير في ركب التنمية وحققت إنجازات يشهد بها الجميع، وكان لزاما على مصر دعم علاقاتها الخارجية ودعمها في أكثر من موقع مثل ليبيا والبحر المتوسط وإفريقيا وهو كان نوع من التوازن تمكنت القيادة المصرية من تحقيقه".

وتابع: "مصر لها ثقل سياسى كبير فى إفريقيا والشرق الأوسط، وهناك حرص من الدول الإفريقية الكبرى على التواصل والتنسيق مع مصر وقيادتها، بالإضافة إلى أن رئيس الكونغو، حرص على مقابلة الرئيس السيسي، باعتبار أن الكونغو ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام".