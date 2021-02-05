​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجات الوعي، عن طريق خطاب صادق مُتحرى في تصميمه وتحريره وتنفيذه وإلقاؤه ونشره، من خلال أساتذة متخصصين وطنينين قائمين على مصلحة الوطن.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الإعلامي سيبقى هو المرآة العاكسة لكل ما يحدث داخل المجتمع، مؤكدًا أن مصر لديها إعلام واعي صادق، والشجرة المثمرة تُقذف من الخوارج، الذين مصيرهم الهلاك.

وتابع: "يجب أن يكون هناك حراك وتشاور مشتمر بشأن أحدث مستجدات الإعلام الديني، والخطاب الوسطي، وتجديد الخطاب الديني، وأيضًا التفرقة بقوة، عن طريق رفع درجات الوعي والتثقيق بين الشباب، والتفريق بين الحياة التي نعيشها، وما يريده بنا الآخرين سواء كان خيرًا أو شرًا".

ودعا نقيب الإعلاميين، جميع الجهات التنفيذية بالدولة، إلى مزيد من الفعاليات التي تجوب القرى والمحافظات، لنشر حالة من الوعي الكاملة في المحافظات.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات دورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بحضور شباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021 في شرم الشيخ، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء.

انعقدت الندوة بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة اادينية بمجلس النواب، وبمشاركة عدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

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