​رئيس "الأعلى للإعلام": الرئيس السيسي أسس دولة في ست سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي ومحمود أبوطالب:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، إن مصر تحقق معدلات تنمية غير مسبوقة، على الرغم من الأزمات والتحديات التي تمر بها منذ عام 2011، ومن بعدها أزمة فيروس كورونا، مضيفًا أن مصر دولة قوية وصامدة، فأعظم دول العالم لو مرت بهذه التحديات لتأثرت كثيرًا.

وأشار جبر خلال كلمته، بندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، المنعقدة اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جبر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن مشروع تطوير 4500 قرية، هذا المشروع سيحقق طفرة حضارية كبيرة، مؤكدة أن مصر ستنجح في القضاء على العشوائيات، وتطوير وإعادة البنية التحتية.

وأكد جبر أن المشروع سينفذ خلال 3 سنوات، بمعدل تطوير 1500 قرية سنويًا، وهذ إنجاز ضخم يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة تكاتف الشعب وكافة المؤسسات والإعلام لدعم هذا المشروع، قائلًا: "الرئيس السيسي أنشأ دولة في ست سنوات".