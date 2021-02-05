شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: توفير مصادر بديلة للدخل وعادلة للصيادين خلال فترة إيقاف الصيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومى لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لاحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لانظمة الصيد بالبحر الأحمر.

وأضافت فؤاد، أن كل جهود واجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الاسماك بالبحر الأحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الاول بإستدامة مهنة الصيد.

وشددت على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لاصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد لشهور ايقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات في حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف كما يوضح في نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع، مؤكدة أن كل تلك الاجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على ان يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول، مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتى حققت انتعاشة واضحة في الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.

كما أوضحت وزيرة البيئة، أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتى في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه واكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر .