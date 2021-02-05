شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 6238 ق د ص ملاكي «تمناية» بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام قرية البهنسا بمركز بني مزار، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وهم محمد مسعد السيد، 47 سنة، موظف، وزنوبة محمد أحمد، 45 سنة، لا تعمل، وسيد مسعد السيد، 40 سنة، أمين شرطة، وفارس السيد مسعد، 15 سنة، طالب، وعلي مسعد السيد، 42 سنة، رقيب شرطة، مقيمون جميعا بمدينة طنطا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.