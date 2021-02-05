شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي بمدينة ملوي جنوب المنيا. تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مدير مستشفى ملوي، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحده وهم أيمن شفيق صليب، 46 سنة، وأبنائه مينا، 17 سنة، ومكاري، 7 سنوات، ومريم 15 سنة، ونجوى فرج مسعد، 36 سنة، مقيمون بمدينة ملوي، مصابون جميعا بمغص وقئ، نتيجة تسمم غذائي، تناولوا وجبة طعام فاسدة.

تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.