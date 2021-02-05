شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه عام بشأن رصد مخالفات البناء في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تهيب محافظة المنيا بالمواطنين عدم الشروع في البناء المخالف سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه (الأراضي الزراعية والظهير الصحراوي) لكون المخالفات يتم رصدها بواسطة التصوير الفضائي بمنظومة الأقمار الصناعية (المتغيرات المكانية).

وأن الشروع في البناء أو استكماله عقب استصدار (نموذج ٣- الشهادة التي تفيد التقدم بطلب التصالح) يتم رصده بواسطة المتغيرات المكانية، وفي هذه الحالة يصبح (النموذج ٣) منعدم الأثر القانوني لكون المخالفة قد حدثت عقب إستصدار (النموذج ٣) وليس قبله.