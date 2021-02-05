شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف عن 3 طرق لحماية الإنسان من الموت بعد النزيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن «كل إنسان قابل لأن يتعرض للجروح والإصابة في أي وقت».

وتابع «موافي»، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن «الله سبحانه وتعالى عمل 3 طرق في الجسم لحماية الإنسان من الموت بعد النزيف».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه بعد جرح الإنسان تنقبض عضلة على الفتحة التي يخرج منها الدماء، فتمنع الدم من التسرب من الخارج.

وأردف: «عندما تفك العضلة عن الانقباض فإن الصفائح الدموية تذهب لفتحة الوعاء الدموي أو موضع الجرح فيتم تقليل الدماء المتسربة».

وأكد أن الجلطة تتكون من شلال، وهي عبارة عن النقاط الحمراء الغامقة التي تتكون تحت الجلد، وتسد فتحة الجرح وتمنع نزول الدم.

واختتم: الجلطة حال استمرارها فترة كبيرة تكون مشكلة، لهذا يخرج لها إنزيم يأكلها وتنهضم وتذهب إلى حيث كانت.