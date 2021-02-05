شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجولة الثانية من انتخابات السلطة التنفيذية الليبية بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الآن في جنيف أعضاء ملتقي الحوار السياسي الليبي، جولة الإعادة لاختيار القائمة الفائزة بمناصب السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، بين القائمة الرابعة التي تتكون القائمة الرابعة من المستشار عقيلة صالح، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا رئيساً للحكومة وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر- وبين القائمة الثالثة التي تتكون محمد يونس المنفي للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة وعضوية موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وكانت القائمة الرابعة قد حصلت في الجولة الأولي على 25 صوتاً فيما حصلت القائمة الثالثة على 20 صوتاً، غير أن هذه النسب لم تأهلهما للفوز بنتائج الانتخابات التي تتطلب حصول القائمة الفائزة على 60% من الأصوات بنسبة 50+1 .

فيما خرجت القائمة الأولي التي ترشح فيها خالد الغويل لرئاسة الحكومة، والثانية التي ترشح فيها محمد المنتصر لرئاسة الحكومة من سباق الانتخابات في الجولة الاولي لحصولهما على 13، 15 صوتا على الترتيب، ووفقا للللتوقعات فإن القائمة الرابعة التي تضم عقيلة صالح وفتحي باشاغا هي الأقرب للفوز .