شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التعمير: انتهينا من إنشاء 80% من طريق سيوة الجارة بتكلفة 333 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح بانه تم الانتهاء من 85 % بمسافة 80 كم تقريبا من طريق الجارة / بئر النص من اجمالي 110 كم والتي بلغت تكلفته حوالى ١٢٦.٥ مليون جنية .

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح بان تكلفة إنشاء طريق الجارة / سيوة بطول ٩٦ كم بلغ ٣٣٢.٩ مليون جنيه منذ بداية انشاء الطريق لتصبح جارة أم الصغير من النقاط الهامة بعد ربطها بطريق سيوة ومطروح لتكون مثلث تنموية جديد في المنطقة الغربية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة ومعالي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ورؤية اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

مؤكدا بان الدولة المصرية تولي اهتماماُ بتنمية واحة سيوة وخلق محاور جديدة بالمنطقة الغربية للدفع بعجلة التنمية وانشاء مشروعات تنموية جانبي الطريق وربط جارة أم الصغير المهمشة لعقود المشروعات القومية للدولة لتصل لأصغر قرية مصرية وفتح أفاق جديدة للمقومات التي يمتلكها الساحل الشمالي الغربي .