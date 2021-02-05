شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة يؤكد على أهمية تطوير ميناء العريش وآلية صرف التعويضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أهمية تطوير ميناء العريش البحرى بشمال سيناء .

وأعلن المحافظ، في تصريح له، أن تطوير ميناء العريش البحرى ورفع كفاءته يهدف إلى جعله يضاهى الموانئ البحريه الأخرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط.. حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا.. مؤكدا أن تشغيله بعد تطويره يفتح آفاقا جديدة للتنمية والعمل بشمال سيناء، وهو أمر ضرورى يصب في مصلحة المحافظه ومصلحة مواطنيها، وسيوفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.. علاوة على أنه بتطويره سيتم تنشيط حركة الاستيراد والتصدير خارج البلاد لمختلف ثروات وموارد المحافظة من رمل زجاجى وملح ورخام وغيرها .

وأشار إلى أن ميناء العريش أصبح مؤهلا للتصدير إلى مختلف دول العالم وخاصة أوربا بفضل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي وافق على التعجيل بتطوير الميناء بناء على القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٩ باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي قامت بتمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش البحرى، وأن تصدير المواد الخام سيتم على 3 مراحل: المرحلة الأولى هي تصدير الملح، والثانية تصدير الرمل الزجاجى، والثالثة تصدير الرخام.. مؤكدًا على أن الهدف الرئيسى من فتح ميناء العريش البحرى بعد تطويره هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية في شمال سيناء .

وأكد المحافظ مجددا على آلية تعويض أصحاب الأراضى والمنشآت المضارين من توسعة وتطوير الميناء.. حيث تم حصر المنازل والمنشآت الواقعة في نطاق التطوير ومحيط حرم الميناء لتعويض أصحابها من المواطنين المضارين.. مشيرا إلى قيام لجنة متخصصة باعداد مقترحات التطوير والتوسعة لتحديد المضارين لصرف التعويض المناسب لهم، وجارى طرحها على القيادة السياسية لبدء تنفيذ المقترح المناسب.. منوها إلى أنه تم تقسيم المضارين إلى 3 فئات: فئة الملاك وأصحاب المبانى والمنشآت، وفئة الملاك أصحاب الأراضى، وفئة المستأجرين.. حيث يتم تعويض الملاك والمستأجرين المقيمين بمنحهم وحدات سكنية مناسبة من الاسكان الاجتماعى بالقيمة المحددة لها بالتقسيط، ومنح أصحاب الأراضى الفضاء مساحات بديلة وتقسيم الأراضى بواقع 100 و200 مترا للقطعة الواحدة ومضاعفاتها.. حيث يحصل كل فرد على مساحة مناظرة لمساحته الأصلية، وللمالك حق الاختيار بين الحصول على تعويض مادى أو قطعة أرض مناسبة.. كما يحصل الجميع على تعويضات مالية عن الأراضى وفقا لتقدير هيئة الأملاك الحكومية .

ومن جهة أخرى.. استعانت المحافظة من جانبها بلجان متخصصة لتقدير المبانى والتشطيبات من الادارة الهندسية بمجلس مدينة العريش ومديرية الاسكان ومهندس استشارى من أبناء المحافظة، وسيتم الأخذ بأعلى تقدير لصالح المواطنين .