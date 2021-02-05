شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس: فلسطين تتعرض لحرب تهجير للبشر وهدم للحجر وقتل للشجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن الأرض الفلسطينية تتعرض لحرب استيطانية خطيرة وتهجير للبشر وهدم للحجر وقتل للشجر، وخير مثال على ذلك هو ما يحدث في الأغوار الشمالية كما وفي غيرها من الأماكن.

وأضاف في تصريحات الجمعة، قائلاُ:«فلسطين مستهدفة في أرضها وشعبها وتاريخها وتراثها وقدسها ومقدساتها وردنا كفلسطينيين على هذه التحديات والسياسات يجب أن يكون من خلال نبذ الانقسامات وتكريس الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والتي لا يستفيد منها إلا أولئك المتآمرين علينا وعلى شعبنا».

واختتم، نتمنى أن يفضي اجتماع القاهرة المزمع عقده قريبًا إلى نتائج ايجابية أهمها هو إنهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف لكي نكون أقوياء في مواجهتنا للتحديات التي تعصف بنا وما أكثر أولئك المتآمرين على قضيتنا وعلى شعبنا وردنا على ذلك يجب ان يكون من خلال توحيد الصفوف، ومعنا في هذه القضية العادلة الأحرار من أبناء أمتنا العربية والأحرار المنتشرون في كافة أرجاء عالمنا.