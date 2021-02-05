شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 6907 مسافرًا بين مصر وقطاع غزة عبر بوابات رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ اجمالى عدد العابرين لبوابات معبر رفح البرى في شمال سيناء في كلا الاتجاهين 6907 مسافرًا ، وذلك خلال أيام فتح المعبر الأربعة.

وقالت المصادر، أنه وصل إلى البلاد قادمًا من قطاع غزة 4205 مسافرًا، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 2702 مسافرًا، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم بين مصر وقطاع غزة عن طريق معبررفح البرى .

وكانت السلطات فتحت، الاثنين الماضي، ولمدة ٤ أيام متتالية معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.