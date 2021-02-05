شكرا لقرائتكم خبر عن «الألياف الضوئية» شرط الحصول على ترخيص بناء بدءًا من أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، الجمعة، بروتوكول تعاون لتفعيل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المبانى والمنشآت اعتبارا من أول أبريل المقبل.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصرى للألياف الضوئية وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير تسلمها.

وبموجب البروتوكول يتم تشكيل لجنة فنية من خبراء الجانبين والجهات ذات الصلة بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمبانى والمنشآت، وفقاً لمتطلبات الكود المصرى للألياف الضوئية.

وتختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقاً لأسس الكود الجديد واللازمة للحصول على الترخيص، وكذلك شروط وآليات الاختبارات اللازمة لتسلم الأعمال ومنح رخص التشغيل، ووضع قائمة بالإرشادات العامة، بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمُتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود.

كما ينص البروتوكول على العمل المشترك بين الجهاز القومى والمركز على تكليف أجهزة المُدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، بمراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.

يأتى البروتوكول تنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث تقوم وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة.

وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المبانى والمنشآت؛ ما يستلزم توافر شروط إنشائية وفنية تضمن جاهزيتها لاستقبال تلك الشبكات وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة ما يعكس أهمية تطبيق الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المبانى والمنشآت الصادر بموجب قرار وزير الإسكان رقم 818 لسنة 2020.

يذكر أنه تم الاتفاق في 2019 بين وزارتى الاتصالات والإسكان على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء.