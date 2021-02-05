شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق الأوكازيون الشتوي وتحذيرات من «التخفيضات الوهمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق غدًا، الأوكازيون الشتوى لعام 2021، والذى يستمر لمدة شهر، وسط استعدادات من محال الملابس الجاهزة بجميع المحافظات، للبدء في التخفيضات، وسط تحذيرات من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من التخفيضات الوهمية، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وأن مدة الترخيص لكل محل أسبوعان فقط.

وسيشهد الأوكازيون هذا العام تقديم التخفيضات على البيع المباشر والبيع أون لاين، تماشيًا مع التطور التكنولوجى الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الإلكترونى والتزامًا بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أصحاب المحال التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، بالتوجه مسبقًا إلى مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية للحصول على التصاريح، وأن هذه المحال لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة من أجل نجاح الأوكازيون لإتاحة منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في العروض والعمل على تنشيط حركة التجارة.

كما طالب المستهلكين بالابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلعًا مجهولة المصدر والتى يتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الإلكترونى، نظرًا لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية.

وأكدت الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية أن فترة الأوكازيون قد تشهد رواجًا عن العام الماضى، بعد إعلان أكثر من 3 آلاف محل المشاركة.

وقالت إنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 و50% في كل المحافظات، كما أشارت التوقعات السوقية إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالًا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرًا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين.