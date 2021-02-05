شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدتان وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري ملوي على النيل بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط السيارة رقم 9178 ن ج ا ملاكي، من أعلى كوبري ملوي على النيل، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في مصرع، كلا من حسناء أسامة طه، 45 سنة، وأسماء يسري فهمي، 25 سنة، مقيمتان بقرية تنده بمركز ملوي. فيما أصيب 5 آخرين، وهم محمد أحمد وهيدي، 9 سنوات، ونور عاطف عرفان، 45 سنة، وزينب ياسر صبحي، 20 سنة، وأحمد شاهر صادق، 24 سنة، وأماني محمد عبدالحميد، 30 سنة، مقيمون جميعا بقرية تنده بمركز ملوي.

تم نقل المتوفيتان، والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، ورفع السيارة والتحفظ عليها، بإدارة مرور ملوي. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.