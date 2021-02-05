شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 551 مخالفة وضبط 3 سائقين بسبب القيادة تحت تأثير المخدر في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان، اليوم الجمعة، حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط دراجة نارية ومركبتين توك توك دون ترخيص، والتصالح الفوري في 92 مخالفة، وتحرير 193 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 57 حالة لعدم قبول التصالح، و117 مخالفة تجاوز للسرعة، و87 مخالفة متنوعة، وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.