شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الباطنة والمناعة بعين شمس: دمج لقاحات كورونا تجربة تفرضها الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف عقبة رئيس الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن تجربة دمج اللقاحات لعلاج أعراض كورونا تجربة تفرضها الظروف والضرورة، خاصة في ظل نقص اللقاحات، مشيرا إلى أنه عندما تكون هناك تجربة فيجرى استخدامها في الأشخاص الذين قد يستفيدون منها.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه من الممكن إعطاء الشخص جرعة من أحد اللقاحات والجرعة الثانية من لقاح أخر، مؤكدا أن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي ستعمل على دمج اللقاحات؛ فروسيا ستقوم بعمل تجربة ممائلة الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه جرى دمج عدد من اللقاحات في العديد من الأمراض، مثل الحصبة والسعال الديكى وغيرهما.

من جانب أخر، كان الدكتور أشرف عقبة رئيس الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، قال إن الصداع وألم العظام والغثيان ونوبات الاكتئاب أعراض تصيب المتعافين من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب؛ أهمها الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة، وعلى رأسها فرض غرامة على عدم الالتزام بارتداء الكمامة.