رئيس القابضة للمطارات يهنئ شركة ميناء القاهرة للحصول على الاعتماد الصحي AHA

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وجميع العاملين بمطار القاهرة بمناسبة حصول مطار القاهرة الجوي على شهادة الاعتماد الصحي AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI.

وبانضمام مطار القاهرة للمطارات المعتمدة صحياً في مصر يرتفع عدد المطارات الي 6 مطارات هي شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان وبرج العرب ومطار القاهرة، لتصبح مصر من أعلي الدول ذات المطارات المعتمدة صحياً في افريقيا بعد جنوب افريقيا التياعتمدت 9 مطارات حتي الآن.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن حصول مطار القاهرة الدولي علي الاعتماد الصحي له أهمية خاصة باعتباره بوابة مصر الجوية الأولي.

وأضاف "محروس"، أن الحصول علي هذا الاعتماد في ظل جائحة كورونا مع الأخذ في اعتبار كبر حجم مطار القاهرة بصالاته الأربعة ومبانيه المتعددة هو انجاز كبير لتعدد الاماكن التي يجب أن تلتزم بالاجراءات الاحترازية وعمليات التطهير بما في ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني ​​، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والأسواق الحرة، والأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد ، ومناطق ومرافق المطار .

وأهدى المحاسب مجدي اسحق شهادة الاعتماد إلى جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى، مؤكدا أن ذلك الاعتماد هو شهادة بكفاءة بفاعلية الإجراءات الوقائية التي يتخذها مطار القاهرة في ظل تلك الجاءحة التي طالت قطاع الطيران حول العالم مؤكداً أن مطار القاهرة يتبع كافة تعليمات منظمة الصحة العالمية WHO و منظمة الطيران المدني ICAO حيث تم الاعتماد على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off و ACI Recovery and Restart Best Practices التي تكمل نهج CART. وهي تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول ، مع اتباع نهج مركزي للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.