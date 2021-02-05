شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى طرق يكشف أهمية مركز النقل المتكامل وسبب ربطه بطريقى الدائرى والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الصادق عوف، استشارى الطرق، أنها أصبحت عادة أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع جديد خاص بالطرق والنقل، وكان آخرها زيارة الرئيس لمركز النقل المتكامل، والذى يضم مواقف نقل جماعي وورش لصيانة عربات المترو، واختيار هذا الموقع هام للغاية، لأنه يقع بالقرب من الطريق الدائري وطريق السويس والذي يضم 9 حارات في كل اتجاه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "هذا الموقف سيخدم قطاع كبير لأنه سيتم ربطه بمطار القاهرة، ويضم مواقف نقل إقليمي ودولي ومناطق تقديم خدمات تضم مطاعم وغيرها، بالإضافة إلى ورش لصيانة عربات المترو، وتم اختيارها في هذا المكان لأن الموقف مقام على 300 فدان".

وتابع: "طريق السويس له أهمية خاصة، لأنه سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي أوشكت على الافتتاح، وتم عمل تطوبر شامل له وأصبح أكبر طريق في مصر، أما الطريق الدائري، فهو أحد الطرق شديدة الأهمية وجارى توسعته ليصبح 8 حارات في كل اتجاه".