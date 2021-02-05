شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بفريق "أكسفورد": جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تعطى مناعة تصل لـ76% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد سالمان، عضو بفريق أوكسفورد للقاح كورونا، إن جرعة واحدة من لقاح أكسفورد ضد الفيروس كورونا تعطى مناعة تصل لـ76%، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى احمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، أن الجرعة الواحدة من لقاح أكسفورد، تقلل من الإصابة بكورونا بنسبة 71%، لافتا إلى ان فيروس نيباه مصنف من 16 مرضا معديا ومن أخطر الأمراض فى العالم، ولا توجد أى دراسات أو لقاحات ضد هذا الفيروس.

وتابع أن فيروس نيباه ينتقل عن عبر اللعاب أو البول، مضيفا أن فيروس نيباه صعب أن ينتقل من إنسان لإنسان.. والحيوان والفضلات هما عنصرى العدوى.

وأوضح أن لقاح أكسفورد أنفق أكثر من مليارى دولار على مشروع اللقاح ضد كورونا، مؤكدا أن الشركات التى تتواجد على مستوى العالم تنتج نفس اللقاح دون تغيير فى المادة الفعالة.