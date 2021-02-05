شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بناء 847 مسجدا جديدا منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، إن افتتاحات المساجد وصيانتها وتطويرها لم تتوقف، ولكن يتم تسليط الضوء على الافتتاحات خلال هذه الأيام للرد على الشائعات التي تطلقها بعض القنوات المعادية على أن الدولة تقوم بهدم المساجد والخطة مستمرة وبناء المساجد كبناء المدارس والمستشفيات فالثواب واحد.

وأشار إلى أنه تم بناء حوالى 847 مسجدا منذ شهر سبتمبر الماضى أى فى خلال 5 أشهر.

وشهد اليوم الجمعة، افتتاح مساجد جديدة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعادة إعمار مساجد الرحمن على مستوى الجمهورية، وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا فى 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن.

وشملت المساجد الجديدة التى تم افتتاحها المسجد الشرقي بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا ومسجد حفنى بقرية عزت قرية المسيد الأبيض - بمركز إهناسى ومسجد عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر.

وفى قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر، افتتح على يوسف رئيس مدينة ناصر والنائب محمد سيد جنيدى عضو مجلس النواب مسجد عبد الله سالم.

وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف لمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.