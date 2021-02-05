شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لقافلة الأوقاف المصرية بولاية شمال كردفان بالسودان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم الجمعة قافلة الأوقاف المصرية الدعوية المتوجهة إلى ولاية شمال كردفان السودانية، وذلك في إطار استكمال فعاليات القافلة الدعوية، لتجوب ولايات شمال كردفان، ضمن زيارتها للسودان التى بدأت الأحد الماضى.

وتضم القافلة من الجانب السوداني الدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري، والشيخ محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمعية القرآن الكريم بولاية النيل الأبيض، والدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة، والواعظة منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم بولاية الخرطوم.

ومن الجانب المصري الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والشيخ محمد رجب عبد الدايم إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، والواعظة عبير أنور، والواعظة دينا الجدامي، وعدد من الدعاة السودانيين المرافقين للقافلة، وكان في استقبال القافلة الدعوية المشتركة الشيخ محمد حامد مدير الشئون الدينية بولاية شمال كردفان، والشيخ محمد مرغني رئيس المجلس الصوفي بالولاية، والشيخ محمد آدم مرشد هيئة شئون الأنصار، وجمع من الدعاة السودانيين في الولاية.

كان الدكتور أشرف فهمي رئيس الوفد المصرى، ألقى خطبة الجمعة اليوم بمسجد نيالا العتيق، ودعا فهمى خلال خطبة الجمعة، المصلين إلى اتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم والتحلي بأخلاقه والعمل علي الموآخاه والمحبه بين الناس ونبذ القبلية ونشر روح التسامح بين الجماعات.

وأشاد أعضاء القافلة من الأئمة والواعظات بحفاوة الاستقبال والحب الذى لمسوه من أهل السودان حكومة وشعبا، مؤكدين فى فيديو خاص لـ ”الخليج 365”، أنهم شعروا وكأنهم فى بلدهم الثانى مصر أو أنهم لم يغادروا القاهرة، حيث أشار الدكتور أشرف فهمى، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن القافلة الدعوية انقسمت إلى 3 مجموعات، الأولى ذهبت إلى النيل الأبيض وشمال كردفان والثانية إلى شمال دارفور والثالثة فى الخرطوم ستتوجه بعد يومين إلى جنوب دار فور لأداء صلاة وخطبة الجمعة هناك، واستكمال أعمال القافل.



وقال فهمى: "وجدنا استقبالا حارا من أهالى السودان وتعطش كبير لرجال الأوقاف والأزهر وهذه الزيارات تعمق الجذور التاريخية وتدعم الجهود المبذولة بين الوزارتين فى نشر الفكر الإسلامى المستنير بعيدا عن التعصب والإرهاب والتطرف والغلو".



فيما قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، واعظة متطوعة بالأوقاف وضمن القافلة: "وجدنا حفاوة شديدة وحب وترحاب وكان فى استقبالنا السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، وقيادات من وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة السودان، ورحبوا بنا ترحاب شديد، وكرم الضيافة، ووفر لنا المسئولون كل ما نحتاجه فى الدعوة".















