شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الشتاء هذا العام أكثر دفئا عن سابقيه.. ولم نرصد أى تغير مناخى كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك قسم خاص بالبحث العلمي بالهيئة، يتنبأ بما سيحدث مناخيا في الفصل، وتنبأ أن هذا الشتاء سيكون أكثر دفئا عما كانت فيه فصول الشتاء في الأعوام الماضية.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي يذاع على قناة mbc مصر: "بخصوص الشبورة، إذا لم يكن هناك مشوار هام وضروري، فلابد من تجنب التحرك في أوقات الشبورة، ومعروف أوقاتها، ويتم التنويه عن ذلك عبر النشرة التي تصدرها الهيئة، وفي الغالب تنتهي الشبورة قبل التاسعة صباحا، وبناء على التنبيهات التي تطلقها الهيئة، يتم التعامل من قبل المرور وغيرها من الجهات المعنية".

وقال: "خلال الأيام القادمة سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وسيكون هناك شبورة مائية، ولكنها لن تكون مثل الشبورة الكثيفة التي ظهرت في بداية فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة الأيام الماضية، سببه منخفضات جوية في عدد من المناطق".

وتابع: "لم يتم رصد أي حالة قوية من حالات عدم الاستقرار الجوي، والعام الماضي تم رصد تغيرات مناخية قبل العاصفة التي شهدتها مصر، ولكن لا يمكن أن نستبعد أن يحدث تقلبات مناخية لأنه مازال هناك أكثر من شهر على نهاية الشتاء".