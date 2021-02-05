"اعلام القاهرة" تناقش صحافة الذكاء الاصطناعى وصناعة المحتوى الإعلامى

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القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة جلسة نقاشية بعنوان "أدوات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي" ، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس و العشرين،تأتي الحلقة النقاشية ضمن الشراكة بين المؤتمر ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومقرها دولة الإمارات العربية.

ويدير الجلسة الباحث والأكاديمي المصري الدكتور محمد عبد الظاهر، رائد صحافة الذكاء الاصطناعي، وشريك مؤسس لمؤسسة: "صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف" الرائدة عالميا في دراسات الإعلام و تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء الدوليين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام، يتقدمهم الصحافية الاستقصائية البريطانية لوسيا دور المملكة المتحدة المدير العام لــ "لمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وخبير تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي ديفيد تشانسيلور ماديسون، والدكتور عباس زنكنة، الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني في جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الدكتور هویدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمرفى بيان صادر عن كلية الإعلام ،إنه انطلاقا من دور جامعة القاهرة في مواكبة كافة التغيرات العالمية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تفتح كلية الإعلام دائما أبوابها للخبرات الجديدة في مجال دراسات الإعلام والتقنيات التكنولوجية الحديثة، لذا بدأنا التعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، والتي لديها الخبرات في مجال الإعلام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم جلسة نقاشية متخصصة داخل المؤتمر السنوي، لإثقال مهارات الباحثين والدارسين في هذا المجال".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الظاهر رائد صحافة الذكاء الاصطناعي ومدير الجلسة الخاصة في المؤتمر : " أننا فخورون بالتعاون العلمي مع صرح كبير ككلية الإعلام جامعة القاهرة، في تقديم جلسة متخصصة حول صحافة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العلمي السادس والعشرين، وعنوانها أدوات صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي، حيث تعرض بعض من تلك الأدوات مثل: البلوك شيند نيوز – التسويق الروبوتي – تحليل البيانات الضخمة – تقنيات المحتوي الزائف".

وقال عبد الظاهرالرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دبي: " حرصت المؤسسة على تقديم بعض الخبراء في الجلسة العلمية الخاصة ومنهم : لوسيا دور وهي صحفية بريطانية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدير العام للمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، و ديفيد ماديسون رائد تحليل البيانات في أحد الشركات العالمية الرائدة، وكذلك الدكتور عباس زنكنة الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني، في جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرين لكلية الإعلام يعد هذا العام تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 24 – 25 مارس 2021.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من أساتذة وخبراء الإعلام الأجانب