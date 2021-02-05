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ابن الفنان الراحل عزت العلايلى: والدى لم يصب بـ كورونا.. ولن نقيم له عزاء

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القاهرة - سامية سيد - قال احمد نجل الفنان الراحل عزت العلايلى، ان عزاء والده اقتصر على الجنازة فقط نظرا للظروف التى يشهدها العالم، مؤكدا أن والده توفى فجأة ولم يتوف جراء فيروس كورونا كما تداول البعض.

وأوضح ان والده توفى فى سلام وهدوء كما كان يتمنى دائما، شاكرا الله عز وجل على هذا .

 

ووجه نجل الفنان الراحل الشكر لكل من واساة فى وفاة والده وكل من حضر الجنازة مؤكدا أنه يعزى ايضا كل الشعب المصرى فى وفاة والده وليس هو وحده من تلقى العزاء فكل المصريين حزنوا على رحيله.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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