شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لاستغاثة على مواقع التواصل بشأن سيدة بلا مأوى فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء عن استجابة الحكومة لشكوى تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى لسيدة تتواجد فى الشارع بمحافظة المنوفية.

وقال "يونس" فى منشور له على صفحته الشخصية بشأن الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تم رصدها من خلال فريق العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، حيث أشارت الإستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوى بمنطقة موقف سيارات أشمون بمحافظة المنوفية، ويظهر عليها علامات التعب والإرهاق الشديد".

واستطرد قائلا: "ومن خلال عرض موضوع الاستغاثة على المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعي، وبتكليف فريق التدخل السريع المحلى بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، تم تتبع حالة المواطنة والوصول إليها بالتعاون مع الأهالى بالمنطقة الذين أبلغوا الفريق فور عودتها للظهور مرة أخرى بعد اختفائها عدة أيام بعد رصد الاستغاثة".

وتابع: "توجه فريق التدخل السريع المحلى إلى موقع الإستغاثة وتم إقناع المواطنة بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة المنوفية، وتم نقلها بالفعل لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة".