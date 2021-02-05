شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يقتل زوجته بالرصاص أثناء نومها بالغربية والأسرة تروى التفاصيل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جريمة بشعة شهدتها قرية عزبة طوخ مركز السنطة بمحافظة الغربية، بعدما لقيت زوجة تدعى نورا أحمد المزين، مصرعها على يد زوجها الذى أطلق عيارًا ناريًا عليها وأصابها فى الرأس أثناء نومها، أمام أولادهما، وتحرر محضر رقم 2388 جنح مركز السنطة بتاريخ 1/2/2021 بالواقعة.

وسادت حالة من الحزن بمنزل الضحية وانخرطت أسرتها في البكاء حزنا على وفاتها وقتلها على يد زوجها.

وسرد أمين المزين، شقيق الضحية، تفاصيل الحادث لـ"الخليج 365"، حيث قال إنه يوم الحادث تلقي اتصالا من ابنة شقيقته الساعة 3 فجرا تستغيث به وطلبت منه الحضور فوراً ومعه والدته، حيث قام والدها بقتل والدتها بطلق نارى فى الرأس أثناء نومها.

وأضاف أنه على الفور اصطحب والدته لمنزل شقيقته، وما أن وصلا أخرج المتهم سلاح ناري كان بحوزته وهددهما بإطلاق النار عليهما في حالة عدم الانصراف من أمام المنزل.

وأشار إلى أنه اصطحب والدته وأعادها للمنزل، وعاد مرة أخرى بحضور عمدة القرية، لكن المتهم هدد العمدة أيضا بإطلاق النار عليه إذا تدخل، مشيرا إلى أنه اتصل بشرطة النجدة والتى أرسلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وأوضح أن أسرة المتهم تحتجز بنات شقيقته، وأنهم منعوا اقتراب أي شخص منهم، مشيرا إلى أن ابنة شقيقته الكبري، أصيبت بصدمة عصبية بسبب ما شاهدته بعينها ووالدها يقتل والدتها بالرصاص أثناء نومها.

وطالب شقيق الضحية، بالقصاص من المتهم، وإعدامه شنقاً جراء ما ارتكبه في حق شقيقته، وأن تتدخل الشرطة لإنقاذ بنات شقيقته خوفا من تعرضهم لأي أذي.

فيما قالت والدتها باكية: "عايزة حق بنتي.. بنتي شقيانة طول عمرها وجوزها قتلها وهي نايمة، وعايزة ولاد بنتي أخدهم في حضني وأبرد نار قلبي بإعدام القاتل".

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل سيدة بقرية الروضة، انتقل المقدم أحمد الصباحي مفتش مباحث السنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطة، وتبين مقتل ربة منزل إثر إصابتها بطلق نارى.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها بعد أن قام بالدخول عليها أثناء نومها وإطلاق الرصاص عليها ولقيت حتفها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



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