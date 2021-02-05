شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 47100 طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 47100 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 8 أسواق، 13 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 68 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 15 تصريح نقل طيور، بإجمالي 25000 طائر، فضلاً عن التقصي النشط بـ 7منازل، وجمع 20 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أنه يتم بدء حملة التطعيم ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع غداً ولمدة شهر بجميع الوحدات البيطرية بالمحافظة ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

‏وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.