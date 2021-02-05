شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف أسباب ظهور بقع حمراء تحت الجلد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب ظهور بقع حمراء تحت الجلد في اليد.

وتابع موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن ضعف عضلة الشريان ونقص فيتامين سي أهم أسباب النزيف.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الكبد العضو المسؤول عن عمل عوامل التجلط، موضحا أن النزيف يؤدي إلى الوفاة، قائلا، إن النزيف يتسبب في فقد الحياة حال لم يتم تشخيصه.

وقال إن فيتامين سي ومع مادة تسمى روتين، يمنعان ظهور البقع الحمراء في الجلد، موضحا أن النقص في فيتامين سي يؤدي إلى النزيف، فوجود فيتامين سي يعمل على تقوية الوعاء الخاص بالجدار الدموي، ويجعله لا ينزف.