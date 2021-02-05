شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 4219 وظيفة برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. التقديم بداية من الأحد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم سعد، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة سوف تعلن، بعد غد الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفير 4219 فرصة عمل برواتب تبدأ من 1200 وتصل إلى 8 آلاف جنيه.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه النشرة كانت تصدر مرة واحدة شهريا، لكنها باتت تصدر مرتين شهريا، وفقًا لتوجيهات الوزير محمد سعفان.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن من يرغب في الحصول على فرصة عمل يدخل على موقع طالبي العمل، ويختار الفرصة التي يريدها والإدارة المختصة ترشحة إلى جهة العمل التي سيتم الاختبار فيها.

وأشار إلى أن هذه الوظائف متاحة في: القاهرة، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، البحيرة، موضحا أن هذه الوظائف متاحة للذكور والإناث والأصحاء والمعاقين.

ولفت إلى أن الوظائف متعددة ومختلفة، بداية من الطبيب حتى الفني، موضحا أن باب التقدم مفتوحًا لمدة 15 يومًا.