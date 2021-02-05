شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت، اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء فعاليات «دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء بهدف مواجهة التشدد والتطرف ونشر الوعى والفكر الصحيح بين أبناء الوطن في مواجهة مخططات الجماعات والتيارات الإرهابية.

يحضر الدورة التدريبية كل من: الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، وكرم جبر ،رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد،وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وأكد وزير الأوقاف، في كلمته، أن الحرب المعاصرة حرب وعي وذاكرة، وأن هناك فرقًا شاسعًا بين التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور، وبين الكذب والافتراء ومحاولات إسقاط الدول أو إفشالها، فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون .

وأوضح الوزير أن النفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه، وأن الكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين، مؤكدًا أن الخونة والعملاء والطابور الخامس خطر داهم في ظهور أوطانهم، ومرض يجب استئصاله، وأن أخطر أنواع الخيانة هي الخيانة تحت غطاء الدين، أو المتاجرة بشعارات زائفة يعرفها الجميع، وأن كشف الخونة وتخليص المجتمع من شرهم واجب شرعي ووطني، ولا غنى عنه للحفاظ على أمن الدول وأمانها .

وأكد وزير الأوقاف في كلمته أنه لم تسقط دولة عبر التاريخ إلا كانت خيانة بعض أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها، فجواسيس اليوم ليسوا كجواسيس الأمس، لهم مسوح الثعالب وجلود الثعابين، وتحصين الدول يتطلب تخليصها من شرهم.

وأشار الوزير إلى أنه من أهم صفات المنافقين الخونة والعملاء محاولة تعطيل مسيرة الاقتصاد وإفشال الدولة اقتصاديًّا، كما بين الوزير صفات المنافقين والبغاة والمفسدين وجزاءهم في القرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ” .

من جانبه، أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في كلمته على أهمية اليقظة ونشر الوعى بين المواطنين لمواجهة مخططات الجماعات والتنظيمات الارهابية التي تسعى جاهدة لهدم الدولة وكل ما يحدث بها من تنمية .

وتناول الدكتور أسامة العبد،وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية كشف مخططات ومؤامرات الجماعات الإرهابية وكشف أكاذيبهم وأباطيلهم.

وقال اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، إن الجماعات الإرهابية تشكك في كل ما يحدث من بناء وتنمية وتسعى لنشر الدمار في كل مكان وأنه ينبغى على جميع المواطنين الانتباه لهذا الخطر الداهم .