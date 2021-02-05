شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العبور: تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية لمشروع «دار مصر» 16 فبراير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن وزارة الإسكان قررت بدء تسليم ٢٠ عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع «دار مصر» في مدينة العبور، الثلاثاء الموافق ١٦ فبراير ضمن المرحلة الثانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد اليوم، الجمعة: «إن المرحلة الأولى من مشروع دار مصر في مدينة العبور تم تسليم 89 عمارة بها بالفعل».

وكشف عن أن المرحلة الثانية من مشروع دار مصر اشتملت على 36 عمارة، والمرحلة الحالية تسليم 20 عمارة، مع الانتهاء من تسليم 126 عمارة خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن المرحلتي الأولى والثانية لدار مصر يتم الانتهاء من تسليمهما، كما أن هناك مشروع «جنة» جار الانتهاء من تسليمه.