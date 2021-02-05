شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية على المهن الحرفية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، أنه تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية في مجال التوصيلات والتركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهني بالخارجة، بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يحصل المتدرب على مكافأة مالية، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة بعد اجتياز الاختبارات.

وأشار إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتى في إطار توجيهات محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتفعيل دور مركز التدريب المهني في تدريب الشباب على المهن الحرفية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل.