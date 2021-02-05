شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍّ على أرض زراعية بقرية «الاقالته» بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى، كل في قطاعه، ونائبي رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال المرور اليومي، تمت إزالة وإيقاف أعمال بقرية الاقالتة، بإجمالي ٢٧٠ متر تعدٍ على أرض زراعية، وتم التحفظ على معدات البناء ومصادرة مواد البناء، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.