إزالة حالتي تعدٍّ على أرض زراعية بقرية «الاقالته» بغرب الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍّ على أرض زراعية بقرية «الاقالته» بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى، كل في قطاعه، ونائبي رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال المرور اليومي، تمت إزالة وإيقاف أعمال بقرية الاقالتة، بإجمالي ٢٧٠ متر تعدٍ على أرض زراعية، وتم التحفظ على معدات البناء ومصادرة مواد البناء، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.
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