شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة وتطهير الشوارع والأبنية الحكومية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ ،أعمال مسح ورفع مياه الأمطار وشفط تراكمات المياه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك يأتي في اطار استمرار الأعمال المكثفة التي بدأت عقب سقوط الامطار، بالاضافة إلى أعمال الحملات المكثفة للتعقيم والتطهير بدائرة المحافظة.

و تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال التعقيم والتطهير، ورفع مياه الأمطار بقرى وشوارع مركز ومدينة فوه، مثنياً على المشاركة المجتمعية من أهالي مدينة وقرى مركز فوه، لتعاونهم في رفع مياه الأمطار.

واشْرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على اعمال كسح مياه الأمطار بشوارع المدينة والقري.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات الوحدة المحلية،واعمال التطهير والتعقيم بالمساجد.

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمساجد والمناطق الحيوية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحة المواطنين.