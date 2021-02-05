شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الثقافة الصحية بالشرقية تواصل حملاتها المكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة تكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

ومن جانبها، قامت إدارة الثقافة الصحية، بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مسؤولي الثقافة بالإدارات الصحية والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيًا.

تمت توعية المواطنين والعاملين والمترددين على الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب انتشارها، وأهمية التباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات، في أماكن التجمعات لتجنب العدوى أو الإصابة منها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلى لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.